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Meteoroloji'den yağış ve buzlanma uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son yaptığı değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceğini tahmin ediyor.
GÜNDEM 18.01.2021, 07:19
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Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bilecik, Kütahya, Antalya, Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BUZLANMAYA DİKKAT
Yağışların, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli çevrelerinde yer yer gök gürültülü kar sağanağı, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Rize ve Artvin kıyıları ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
BAZI İLLERDE SON DURUM NEDİR?
İstanbul çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul il geneli ile akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası'nda aralıklı kar yağışlı bekleniyor.
Ankara çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı bekleniyor.
Trabzon çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı olmak üzere kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum çok bulutlu ve aralıklı kar yağışı bekleniyor.
Diyarbakır çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor.
Adana çok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağış bekleniyor.
İzmir parçalı, zamanla az bulutlu.
Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bilecik, Kütahya, Antalya, Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BUZLANMAYA DİKKAT
Yağışların, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli çevrelerinde yer yer gök gürültülü kar sağanağı, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi; Rize ve Artvin kıyıları ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
BAZI İLLERDE SON DURUM NEDİR?
İstanbul çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul il geneli ile akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası'nda aralıklı kar yağışlı bekleniyor.
Ankara çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı bekleniyor.
Trabzon çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı olmak üzere kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum çok bulutlu ve aralıklı kar yağışı bekleniyor.
Diyarbakır çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor.
Adana çok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağış bekleniyor.
İzmir parçalı, zamanla az bulutlu.
28°
parçalı az bulutlu
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