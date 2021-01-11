Meteoroloji'den uyarı! O iller sağanak yağışlı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre yurdun önemli kısmının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNDEM 11.01.2021, 07:28
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı son verilere yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceğini tahmin ediyor.
Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Samsun ve Çankırı çevreleri, Ankara'nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
İSTANBUL
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 18 derece.
EDİRNE
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra yağışlar kuvvetli 16 derece.
KIRKLARELİ
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra yağışlar kuvvetli Kırklareli 16 derece.
SAKARYA
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 25 derece.
ANKARA
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 17 derece.
TRABZON
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15 derece.
DİYARBAKIR
Az bulutlu ve açık 15 derece.
ANTALYA
Parçalı ve az bulutlu 19 derece.
Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Samsun ve Çankırı çevreleri, Ankara'nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
İSTANBUL
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 18 derece.
EDİRNE
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra yağışlar kuvvetli 16 derece.
KIRKLARELİ
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra yağışlar kuvvetli Kırklareli 16 derece.
SAKARYA
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 25 derece.
ANKARA
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 17 derece.
TRABZON
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15 derece.
DİYARBAKIR
Az bulutlu ve açık 15 derece.
ANTALYA
Parçalı ve az bulutlu 19 derece.
28°
parçalı az bulutlu
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