Meteorolojiden uyarı? Karla karışık yağmur geliyor

MGM'nin yaptığı tahminlere göre, İç Ege, Marmara ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde puslu hava etkili olacak. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte il il 17 Kasım hava durumu tahminleri.

Meteoroloji son dakika hava durumu tahminlerine göre: Anadolu'nun doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak yağışlı, Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde bu gece den itibaren pus ve yer yer sis etkili olması bekleniyor.

İşte, Türkiye geneli hava durumu tahminleri.

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilirken bu geceden itibaren yer yer pus ve sis etkili olması bekleniyor.

BURSA 5°C, 17°C Parçalı bulutlu

İSTANBUL 8°C, 17°C Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 4°C, 16°C Parçalı bulutlu

KOCAELİ 10°C, 20°C Parçalı bulutlu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken bu geceden itibaren iç kesimlerinde yer yer pus ve sis etkili olması bekleniyor.

İZMİR 10°C, 20°C Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 1°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 7°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 7°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 14°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY 8°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 3°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken bu geceden itibaren kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis etkili olması bekleniyor.

ANKARA 4°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 0°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA 3°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı olması bekleniyor. Bu geceden itibaren bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis etkili olması bekleniyor.

BOLU 3°C, 13°C Parçalı bulutlu

DÜZCE 4°C, 17°C Parçalı bulutlu

SİNOP 12°C, 16°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 16°C Parçalı bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı oması bekleniyor. Bu geceden itibaren Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis etkili olması bekleniyor.

AMASYA 3°C, 18°C Parçalı bulutlu

RİZE 9°C, 15°C Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 15°C Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 15°C Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken, Hakkari, Şırnak ve Van çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.

ERZURUM -4°C, 7°C Parçalı bulutlu

HAKKÂRİ 0°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS -6°C, 8°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu

VAN 0°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Parçalı ve az bulutlu olması tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 16°C Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 3°C, 15°C Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

