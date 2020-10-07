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Meteoroloji'den uyarı geldi! 4 ilde sıcaklıklar ani şekilde düşecek
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik’te sıcaklıkların düşeceğin dair uyarıda bulundu.
GÜNDEM 07.10.2020, 00:26
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Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te, hava sıcaklıklarının 8 ila 10 derece düşeceği tahmin ediliyor.
Yağışlı sistemle birlikte bölgede sıcaklıların 8-10 derece düşeceği tahmin edilirken 4 kentin, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile 2 gün sürecek serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği öngörülüyor.
Diğer taraftan Rüzgarın güney ve güney batıdan (lodos) perşembe ve cuma günü yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
Yağışlı sistemin, cuma günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
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|6
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|4
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|2
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|1
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|6
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|6
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|4
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|3
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|3
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|0
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|4
|0
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|4
|0
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|5
|9
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|5
|8
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|3
|7
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|5
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|5
|4
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|4
|3
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