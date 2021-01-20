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Meteoroloji'den uyarı! Buzlanma, yağış, sıcaklık...
Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre bazı bölgelerde sıcaklıklar artacak bazı gölgelerde ise yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.
GÜNDEM 20.01.2021, 07:25
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurdun belirli bölgeleri bulutluyken bazı gölgelerde ise yağışlar devam ediyor.
Günlük hava tahminlerine göre yurt genelinde hava sıcaklıklarının 5 ila 10 derece altında seyredeceği açıklandı.
Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ordu, Bingöl, Erzurum, Iğdır çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don, kıyı kesimlerde hafif don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
MARMARA'DA SICAKLIK ARTIYOR
İç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don, kıyı kesimlerde hafif don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava sıcaklıklarının 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Günlük hava tahminlerine göre yurt genelinde hava sıcaklıklarının 5 ila 10 derece altında seyredeceği açıklandı.
Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ordu, Bingöl, Erzurum, Iğdır çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don, kıyı kesimlerde hafif don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
MARMARA'DA SICAKLIK ARTIYOR
İç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don, kıyı kesimlerde hafif don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava sıcaklıklarının 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
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