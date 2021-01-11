Meteoroloji'den uyardı! O illere yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı son verilere yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceğini tahmin ediyor.

Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Samsun ve Çankırı çevreleri, Ankara'nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

İSTANBUL

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 18 derece.

ANKARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 17 derece.

TRABZON

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15 derece

DİYARBAKIR

Az bulutlu ve açık 15 derece

ANTALYA

Parçalı ve az bulutlu 19 derece.

