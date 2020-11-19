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Meteoroloji'den Trabzon, Rize ve Artvin için kritik uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü kritik bir açıklamada bulunarak Trabzon ve Rize başta olmak üzere Artvin merkez ve ilçelerinde çok kuvvetli sağanak beklendiğin duyurdu.
GÜNDEM 19.11.2020, 09:00
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacağı belirtildi.
Trabzon ve Rize başta olmak üzere Artvin ve çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Uzmanlar Ani sel, su baskını, heyelan tehlikesi, yıldırım, küçük çaplı dolu hadisesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Trabzon ve Rize başta olmak üzere Artvin ve çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Uzmanlar Ani sel, su baskını, heyelan tehlikesi, yıldırım, küçük çaplı dolu hadisesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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