Meteoroloji'den Trabzon, Rize ve Artvin için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacağı belirtildi.

Trabzon ve Rize başta olmak üzere Artvin ve çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Uzmanlar Ani sel, su baskını, heyelan tehlikesi, yıldırım, küçük çaplı dolu hadisesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

