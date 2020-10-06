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Meteoroloji'den toz uyarısı geldi! Vatandaşlara dikkat uyarısı yapıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin batı bölgelerine toz uyarısı yapıldı.
GÜNDEM 06.10.2020, 07:19
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirildi.
Ayrıca diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken Türkiye'nin batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesi beklenmektedir.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Ayrıca diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken Türkiye'nin batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesi beklenmektedir.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
28°
parçalı az bulutlu
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