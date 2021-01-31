Meteoroloji'den son dakika İstanbul uyarısı! Vatandaşlar uyarıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bu gece kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.
GÜNDEM 31.01.2021, 13:26
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevresinden meydana gelecek kuvvetli rüzgar konusunda uyarı açıklaması yaptı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada çatı uçmaları ve soba kaynaklı karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine dair uyarıda "Yapılan değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren güneyden kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada çatı uçmaları ve soba kaynaklı karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine dair uyarıda "Yapılan değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren güneyden kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.
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