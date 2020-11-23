Meteoroloji'den sis pus sağanak yağış uyarısı! İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il uyararak sis pus ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.Hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece azalacak. İşte 23 Kasım 2020 Pazartesi hava durumu
GÜNDEM 23.11.2020, 07:38
1
Meteoroloji'den yeni haftaya ilişkin son dakika hava durumu ilgili olarak gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı
Hava sıcaklıklarının ülkemizin doğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı kaydedildi.
Günlük ve haftalık hava durumu tahmin raporunu paylaşan müdürlük yeni haftada yurdun büyük bir bölümün sağanak yağışların etkisine gireceğini duyurdu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının Ülkemizin doğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA Parçalı ve az bulutlu 15°C
İSTANBUL Parçalı ve az bulutlu 14°C
KIRKLARELİ Parçalı ve az bulutlu 11°C
KOCAELİ °C, 16°CParçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
İZMİR Az bulutlu ve açık 17°C
KÜTAHYA Az bulutlu 11°C
MANİSA Az bulutlu ve açık 18°CMUĞLA Az bulutlu ve açık 19°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Göller yöresinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 21°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 22°C Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 18°CAz bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 16°CParçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 10°CParçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 9°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°CParçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 10°CParçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 10°CParçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 14°CParçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 13°CParçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
ZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve az bulutlu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 12°CParçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 13°CÇok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 13°CParçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 13°CÇok bulutlu ve yağmurlu, zamanla parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 3°CParçalı bulutlu
HAKKÂRİ °C, 10°CParçalı ve az bulutlu
KARS °C, 2°CParçalı bulutlu
VAN °C, 8°CParçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 14°CAz bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 15°CAz bulutlu ve açık
SİİRT °C, 13°CAz bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 16°CAz bulutlu ve açık
Fırtına beklenmiyor.
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar doğusu yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğu, sabah saatlerinde kıyıları güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu, batısı akşam saatlerinden sonra güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
Hava Durumu: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi, siste zayıf.
Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu; Güney Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0mGörüş: İyi.
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz’in doğusu güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m; Görüş: İyi.
Hava sıcaklıklarının ülkemizin doğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı kaydedildi.
Günlük ve haftalık hava durumu tahmin raporunu paylaşan müdürlük yeni haftada yurdun büyük bir bölümün sağanak yağışların etkisine gireceğini duyurdu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının Ülkemizin doğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA Parçalı ve az bulutlu 15°C
İSTANBUL Parçalı ve az bulutlu 14°C
KIRKLARELİ Parçalı ve az bulutlu 11°C
KOCAELİ °C, 16°CParçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
İZMİR Az bulutlu ve açık 17°C
KÜTAHYA Az bulutlu 11°C
MANİSA Az bulutlu ve açık 18°CMUĞLA Az bulutlu ve açık 19°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Göller yöresinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 21°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 22°C Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 18°CAz bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 16°CParçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 10°CParçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 9°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°CParçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 10°CParçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 10°CParçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 14°CParçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 13°CParçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
ZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve az bulutlu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 12°CParçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 13°CÇok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 13°CParçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 13°CÇok bulutlu ve yağmurlu, zamanla parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 3°CParçalı bulutlu
HAKKÂRİ °C, 10°CParçalı ve az bulutlu
KARS °C, 2°CParçalı bulutlu
VAN °C, 8°CParçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 14°CAz bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 15°CAz bulutlu ve açık
SİİRT °C, 13°CAz bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 16°CAz bulutlu ve açık
Fırtına beklenmiyor.
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar doğusu yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğu, sabah saatlerinde kıyıları güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu, batısı akşam saatlerinden sonra güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
Hava Durumu: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi, siste zayıf.
Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu; Güney Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0mGörüş: İyi.
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz’in doğusu güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m; Görüş: İyi.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 23 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|20
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Gaziantep FK
|9
|14
|5. Karagümrük
|9
|13
|6. Başakşehir
|9
|13
|7. Beşiktaş
|8
|13
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Rizespor
|8
|12
|10. Kasımpaşa
|9
|12
|11. Hatayspor
|7
|12
|12. Göztepe
|8
|11
|13. Malatyaspor
|8
|11
|14. Sivasspor
|8
|9
|15. Trabzonspor
|9
|9
|16. Antalyaspor
|9
|9
|17. Erzurumspor
|8
|8
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|8
|5
|20. Denizlispor
|8
|5
|21. Ankaragücü
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|10
|20
|2. Adana Demirspor
|9
|18
|3. Ankara Keçiörengücü
|10
|18
|4. Tuzlaspor
|9
|18
|5. İstanbulspor
|9
|17
|6. Samsunspor
|10
|17
|7. Giresunspor
|9
|15
|8. Bursaspor
|10
|14
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Akhisar Bld.Spor
|10
|13
|11. Adanaspor
|9
|12
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Bandırmaspor
|10
|8
|15. Boluspor
|10
|7
|16. Menemen Belediyespor
|7
|6
|17. Ankaraspor
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|9
|20
|2. Liverpool
|9
|20
|3. Chelsea
|9
|18
|4. Leicester City
|9
|18
|5. Southampton
|8
|16
|6. Everton
|9
|16
|7. Aston Villa
|8
|15
|8. West Ham
|9
|14
|9. Crystal Palace
|8
|13
|10. M. United
|8
|13
|11. Arsenal
|9
|13
|12. Wolverhampton
|8
|13
|13. Man City
|8
|12
|14. Leeds United
|9
|11
|15. Newcastle
|9
|11
|16. Brighton
|9
|9
|17. Fulham
|9
|4
|18. West Bromwich
|9
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|10
|23
|2. Atletico Madrid
|8
|20
|3. Villarreal
|10
|19
|4. Real Madrid
|9
|17
|5. Cádiz
|10
|14
|6. Granada
|9
|14
|7. Sevilla
|8
|13
|8. Valencia
|10
|12
|9. Elche
|8
|12
|10. Getafe
|9
|12
|11. Real Betis
|9
|12
|12. Barcelona
|8
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|10
|10
|15. Eibar
|10
|10
|16. Athletic Bilbao
|8
|9
|17. Real Valladolid
|10
|9
|18. Levante
|9
|7
|19. Huesca
|10
|7
|20. Celta de Vigo
|10
|7
Sayfalar Tümü