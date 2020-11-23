Meteoroloji'den sis pus sağanak yağış uyarısı! İşte il il hava durumu

Meteoroloji'den yeni haftaya ilişkin son dakika hava durumu ilgili olarak gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı

Hava sıcaklıklarının ülkemizin doğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı kaydedildi.

Günlük ve haftalık hava durumu tahmin raporunu paylaşan müdürlük yeni haftada yurdun büyük bir bölümün sağanak yağışların etkisine gireceğini duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Ülkemizin doğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA Parçalı ve az bulutlu 15°C

İSTANBUL Parçalı ve az bulutlu 14°C

KIRKLARELİ Parçalı ve az bulutlu 11°C

KOCAELİ °C, 16°CParçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İZMİR Az bulutlu ve açık 17°C

KÜTAHYA Az bulutlu 11°C

MANİSA Az bulutlu ve açık 18°CMUĞLA Az bulutlu ve açık 19°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Göller yöresinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 22°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 18°CAz bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 16°CParçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°CParçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 9°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°CParçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 10°CParçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 10°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 14°CParçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 13°CParçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve az bulutlu

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 12°CParçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 13°CÇok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 13°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°CÇok bulutlu ve yağmurlu, zamanla parçalı bulutlu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°CParçalı bulutlu

HAKKÂRİ °C, 10°CParçalı ve az bulutlu

KARS °C, 2°CParçalı bulutlu

VAN °C, 8°CParçalı bulutlu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 15°CAz bulutlu ve açık

SİİRT °C, 13°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 16°CAz bulutlu ve açık

Fırtına beklenmiyor.

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar doğusu yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğu, sabah saatlerinde kıyıları güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu, batısı akşam saatlerinden sonra güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

Hava Durumu: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi, siste zayıf.

Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu; Güney Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0mGörüş: İyi.

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz’in doğusu güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m; Görüş: İyi.

