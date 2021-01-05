Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Hangi iller yağışlı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine yurdun önemli bir kesimi yağışlı havanın etkisi altına girdi.

İç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kırşehir ve Kırıkkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege'de Batı Akdeniz ile Muğla ve Aydın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 yer yer 51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Ayrıca sabah saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği öngörülüyor.

Ülke genelinde ise hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği kaydedildi.

