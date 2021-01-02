Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak 4 bölgede sağanak yağış etkili olacak. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.
GÜNDEM 02.01.2021, 07:36
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin güney ve batısı parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Malatya, Tunceli çevreleri ile Osmaniye'nin doğu, Adıyaman’ın batı kesimlerinin, yağmur ve sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde ülkemizin doğusunda buzlanma ve don ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ise ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:
ANKARA: 13, Parçalı ve az bulutlu.
İSTANBUL: 16, Parçalı bulutlu.
İZMİR: 18, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
KOCAELİ: 20, Parçalı bulutlu.
MANİSA: 17, Parçalı ve çok bulutlu.
ADANA: 21, Parçalı bulutlu.
ANTALYA: 20, Parçalı bulutlu.
HATAY: 16, Parçalı ve çok bulutlu.
ISPARTA: 14, Parçalı bulutlu.
ESKİŞEHİR: 12, Parçalı ve az bulutlu.
KONYA: 12, Parçalı ve az bulutlu.
BOLU: 15, Parçalı bulutlu.
KASTAMONU: 9, Parçalı bulutlu.
ZONGULDAK: 17, Parçalı ve az bulutlu.
SAMSUN: 17, Parçalı ve az bulutlu.
TRABZON: 15, Parçalı ve az bulutlu.
RİZE: 15, Az bulutlu.
ERZURUM: 3, Parçalı bulutlu.
KARS: -3, Parçalı bulutlu.
MALATYA: 2, Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu.
VAN: 5, Parçalı bulutlu.
DİYARBAKIR: 13, Parçalı ve az bulutlu.
GAZİANTEP: 13, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu.
SİİRT: 14, Parçalı ve az bulutlu.
ŞANLIURFA: 17, Parçalı ve çok bulutlu.
Sabah ve gece saatlerinde ülkemizin doğusunda buzlanma ve don ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ise ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:
ANKARA: 13, Parçalı ve az bulutlu.
İSTANBUL: 16, Parçalı bulutlu.
İZMİR: 18, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
KOCAELİ: 20, Parçalı bulutlu.
MANİSA: 17, Parçalı ve çok bulutlu.
ADANA: 21, Parçalı bulutlu.
ANTALYA: 20, Parçalı bulutlu.
HATAY: 16, Parçalı ve çok bulutlu.
ISPARTA: 14, Parçalı bulutlu.
ESKİŞEHİR: 12, Parçalı ve az bulutlu.
KONYA: 12, Parçalı ve az bulutlu.
BOLU: 15, Parçalı bulutlu.
KASTAMONU: 9, Parçalı bulutlu.
ZONGULDAK: 17, Parçalı ve az bulutlu.
SAMSUN: 17, Parçalı ve az bulutlu.
TRABZON: 15, Parçalı ve az bulutlu.
RİZE: 15, Az bulutlu.
ERZURUM: 3, Parçalı bulutlu.
KARS: -3, Parçalı bulutlu.
MALATYA: 2, Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu.
VAN: 5, Parçalı bulutlu.
DİYARBAKIR: 13, Parçalı ve az bulutlu.
GAZİANTEP: 13, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu.
SİİRT: 14, Parçalı ve az bulutlu.
ŞANLIURFA: 17, Parçalı ve çok bulutlu.
28°
parçalı az bulutlu
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