Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Çok sayıda ilde etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Kırşehir, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor.

Yağışların; Antalya merkez ve batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(30-80 kg/m2) olması öngörülüyor. Ayrıca sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Ayrıca hava sıcaklıklarının genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

