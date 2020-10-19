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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 57 il için kritik uyarı
Meteoroloji; Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri ile Kırklareli, Çanakkale, Malatya, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Tekirdağ'ın doğu kesimleri için uyarıda bulundu.
GÜNDEM 19.10.2020, 22:23
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. 57 ile yapılan yağış uyarısında vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
Marmara'da; İstanbul, Kırklareli, Çanakkale, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Bursa, Balıkesir için uyarı yapıldı. Edirne ve Tekirdağ'ın ise parçalı bulutlu olacağı belirtildi.
Meteoroloji Ege Bölgesi'nde 6 il için uyarı yaptı. Bu iller; Muğla, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Manisa.
Akdeniz'de ise Kahramanmaraş hariç bölgenin tamamında yağış bekleniyor. Bu iller şöyle sıralandı: Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin ve Osmaniye.
İç Anadolu'da ise Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat'ın yağış alması bekleniyor.
Karadeniz'de ise Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bolu'da yağış bekleniyor.
Yarın Güneydoğu'da yağış beklenmezken Doğu Anadolu'da ise Kars, Ardahan, Erzincan ve Erzurum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetlice esmesi bekleniyor.
Marmara'da; İstanbul, Kırklareli, Çanakkale, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Bursa, Balıkesir için uyarı yapıldı. Edirne ve Tekirdağ'ın ise parçalı bulutlu olacağı belirtildi.
Meteoroloji Ege Bölgesi'nde 6 il için uyarı yaptı. Bu iller; Muğla, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Manisa.
Akdeniz'de ise Kahramanmaraş hariç bölgenin tamamında yağış bekleniyor. Bu iller şöyle sıralandı: Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin ve Osmaniye.
İç Anadolu'da ise Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat'ın yağış alması bekleniyor.
Karadeniz'de ise Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Çorum, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Bolu'da yağış bekleniyor.
Yarın Güneydoğu'da yağış beklenmezken Doğu Anadolu'da ise Kars, Ardahan, Erzincan ve Erzurum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetlice esmesi bekleniyor.
28°
parçalı az bulutlu
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