Meteorolojiden 'sağanak ve gök gürültülü sağanak' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Gümüşhane, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyıları ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, Marmara ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyıları ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 25°CParçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 23°CParçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°CParçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 25°CParçalı ve yer yer çok bulutlu

EGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 22°CParçalı bulutlu

İZMİR °C, 27°CAz bulutlu

MANİSA °C, 27°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 26°CAz bulutlu

Parçalı, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

ADANA °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 29°CAz bulutlu

HATAY °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°CParçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°CParçalı bulutlu

KONYA °C, 27°CParçalı ve az bulutlu

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Bartın, Karabük, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

AMASYA °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 27°CParçalı bulutlu

VAN °C, 24°CParçalı bulutlu

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°CAz bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 30°CAz bulutlu

ŞANLIURFA °C, 32°CParçalı ve az bulutlu

Batı Akdeniz'de fırtına bekleniyor.

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatıdan, akşam güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah doğusu 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Güney Ege’nin güneyi 2,5 m, Görüş: İyi.

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 (60-75 km/sa), kıyı kesimleri kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), kıyı kesimleri kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 3,0 ila 4,0 m, kıyı kesimleri 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu; Rüzgar: Güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

