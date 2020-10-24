Meteoroloji'den puslu ve sisli hava uyarısı geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'da yer yer sis ve pus hadisesi yaşanacağı tahmininde bulundu.
GÜNDEM 24.10.2020, 04:51
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre ülke genelinde yağış beklenmezken Marmara Bölgesi'ne sis uyarısı yapıldı.
Yapılan hava tahminin ardından gece geç saatlerde başta İstanbul ve Kocaeli olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki şehirlerde yoğun bir sis olayı yaşanıyor.
Ayrıca meydana gelen sis olayı sonrasında görüşmesi çok kısalırken sis nedeniyle araç sürücülerine trafikte meydana gelebilecek kazalara karşı dikkat etmeleri uyarısı yapıldı.
Diğer taraftan yurdun batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yapılan hava tahminin ardından gece geç saatlerde başta İstanbul ve Kocaeli olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki şehirlerde yoğun bir sis olayı yaşanıyor.
Ayrıca meydana gelen sis olayı sonrasında görüşmesi çok kısalırken sis nedeniyle araç sürücülerine trafikte meydana gelebilecek kazalara karşı dikkat etmeleri uyarısı yapıldı.
Diğer taraftan yurdun batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
28°
parçalı az bulutlu
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