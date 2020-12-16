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Meteoroloji'den o illere uyarı! Yağışlar etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğini tahmin ediyor.
GÜNDEM 16.12.2020, 02:43
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava raporuna göre yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğini tahmin ediyor.
Marmara'nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Nevşehir, Kayseri, Mersin, Adana, Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların çarşamba sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde, sabah saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
Ayrıca havanın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Marmara'nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Nevşehir, Kayseri, Mersin, Adana, Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların çarşamba sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde, sabah saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
Ayrıca havanın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
28°
parçalı az bulutlu
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