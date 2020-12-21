Meteoroloji'den o illere kritik uyarı! Sağanak, sis, pus, buzlama...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çok sayıda ilde sağanak yağışların etkili olacağını tahmin ediyor.

Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey ve Antalya'nın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Öte yandan hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmazken Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

