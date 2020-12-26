Meteoroloji'den o bölgelere yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı kesimlerinin parçalı, çok bulutlu ve bazı alanlarda da sağanak yağışın etkili olacağı tahmininde bulundu.

Bu kapsamda kıyı Ege, Antalya, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ile Isparta’nın güney kesimleri, Burdur’un doğu kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı öngörülüyor.

Ayrıca rüzgarın Marmara ile Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklenirken hava sıcaklığı ise ülke genelinde artarken batı bölgelerinde de mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

