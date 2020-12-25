Meteoroloji'den Marmara dahil çoğu bölgeye uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ait hava olaylarındaki son değerlendirmelerini açıkladı.
GÜNDEM 25.12.2020, 05:58
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu bazı bölgelerin ise yağışlı geçeceğini tahmin ediyor.
Doğu Karadeniz'in doğusunun yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı cuma günü sabah saatlerinden itibaren Ege Bölgesi'nin kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ayrıca cuma sabah saatlerinde Trakya, Marmara'nın güney, Batı Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri ile İç Anadolu Bölgesi'nde pus, yer yer sis ile beraber Doğu Karadeniz'in iç, İç Anadolu'nun doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don hadiseleri beklenmektedir.
Öte yandan hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde artması öngörülüyor.
Doğu Karadeniz'in doğusunun yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı cuma günü sabah saatlerinden itibaren Ege Bölgesi'nin kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ayrıca cuma sabah saatlerinde Trakya, Marmara'nın güney, Batı Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri ile İç Anadolu Bölgesi'nde pus, yer yer sis ile beraber Doğu Karadeniz'in iç, İç Anadolu'nun doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don hadiseleri beklenmektedir.
Öte yandan hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde artması öngörülüyor.
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