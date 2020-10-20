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Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve dolu uyarısı! Bu illere dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aksaray, Niğde ve Nevşehir çevrelerinde gök gürültülü sağanakla beraber yerel dolu yağışı bekleniyor.
GÜNDEM 20.10.2020, 21:29
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, saat 21.00'e kadar Aksaray merkez, Güzelyurt, Gülağaç ilçeleri ile Niğde'nin Altunhisar, Çiftlik ilçeleri, Nevşehir'in, Acıgöl, Ürgüp ve Derinkuyu ilçelerinde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanakla beraber yerel dolu yağışı öngörülüyor.
Yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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