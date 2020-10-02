Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas, Sinop ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize il geneli ve Artvin’in kıyı kesimleri ile Trabzon’un doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklenmektedir.



İç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Genellikle batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve iç kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



Yağışların; Rize il geneli ve Artvin’in kıyı kesimleri ile Trabzon’un doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 27°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 25°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 26°CAz bulutlu ve açık



Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 23°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 29°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 30°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 26°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz ile Göller Yöresinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°CAz bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°CParçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 27°CParçalı ve az bulutlu



Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°CParçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 26°CParçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 22°CParçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°CParçalı ve az bulutlu



Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize il geneli ve Artvin’in kıyı kesimleri ile Trabzon’un doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklenmektedir.

AMASYA °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkâri ve Bitlis çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu

VAN °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 31°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 31°CParçalı ve az bulutlu



Fırtına beklenmiyor.



Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan, gece saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.



Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.



Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.



Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar Batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0m, doğusu 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.



Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı; Rüzgar: batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75m; Görüş: İyi.

