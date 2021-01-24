Meteoroloji'den kuvvetli yağış, buzlanma, sis, pus uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurdun batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara, Ege'nin batısı ve Batı Akdeniz'in sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor.

Yağışların Çanakkale'nin güneyi, İzmir il geneli ve Balıkesir’in batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte, doğusunda yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayları bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ise artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenmektedir.

