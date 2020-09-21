Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! 21 Eylül Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan son tahminleri açıkladı.

Türkiye'nin kuzey, batı ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kesimleri, Bursa'nın doğusu, Bursa, Sakarya, Bilecik, Osmaniye, Ordu, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri, Niğde'nin doğu ilçeleri, Kayseri'nin güney kesimleri ve Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği ön görülüyor.



Hava sıcaklığında ise , mühim bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği düşünülüyor.



Çoğunlukla kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege kıyılarında ile Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) etkisini göstereceği düşünülüyor.



Rüzgarın; Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



Meteoroloji uzmanları yaşanacak kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları, olumsuz şartlara karşı dikkat ve tedbire davet etti.



BURSA °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 25°CParçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°CParçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 33°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, kuzeyinin yüksekleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°CParçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 28°CParçalı bulutlu, batı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 27°CParçalı bulutlu

YOZGAT °C, 22°CParçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 23°CParçalı bulutlu

DÜZCE °C, 25°CParçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 24°CParçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°CParçalı bulutlu

RİZE °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 25°CParçalı ve az bulutlu

KARS °C, 24°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 31°CAz bulutlu ve açık

VAN °C, 26°CAz bulutlu

DİYARBAKIR °C, 34°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°CAz bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°CAz bulutlu ve açık

