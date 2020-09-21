Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! 21 Eylül Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan son hava tahminlerini açıkladı. Uzmanlar vatandaşlara kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. İşte beklenen tahmini sıcaklıklar..
GÜNDEM 21.09.2020, 08:02
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan son tahminleri açıkladı.
Türkiye'nin kuzey, batı ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kesimleri, Bursa'nın doğusu, Bursa, Sakarya, Bilecik, Osmaniye, Ordu, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri, Niğde'nin doğu ilçeleri, Kayseri'nin güney kesimleri ve Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği ön görülüyor.
Hava sıcaklığında ise , mühim bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği düşünülüyor.
Çoğunlukla kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege kıyılarında ile Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) etkisini göstereceği düşünülüyor.
Rüzgarın; Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Meteoroloji uzmanları yaşanacak kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları, olumsuz şartlara karşı dikkat ve tedbire davet etti.
BURSA °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 25°CParçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı
İZMİR °C, 29°CParçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 33°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, kuzeyinin yüksekleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°CParçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 28°CParçalı bulutlu, batı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 27°CParçalı bulutlu
YOZGAT °C, 22°CParçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 23°CParçalı bulutlu
DÜZCE °C, 25°CParçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 24°CParçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°CParçalı bulutlu
RİZE °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 25°CParçalı ve az bulutlu
KARS °C, 24°CParçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 31°CAz bulutlu ve açık
VAN °C, 26°CAz bulutlu
DİYARBAKIR °C, 34°CAz bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 32°CAz bulutlu ve açık
SİİRT °C, 35°CAz bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 36°CAz bulutlu ve açık
Türkiye'nin kuzey, batı ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kesimleri, Bursa'nın doğusu, Bursa, Sakarya, Bilecik, Osmaniye, Ordu, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri, Niğde'nin doğu ilçeleri, Kayseri'nin güney kesimleri ve Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği ön görülüyor.
Hava sıcaklığında ise , mühim bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği düşünülüyor.
Çoğunlukla kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege kıyılarında ile Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) etkisini göstereceği düşünülüyor.
Rüzgarın; Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Meteoroloji uzmanları yaşanacak kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları, olumsuz şartlara karşı dikkat ve tedbire davet etti.
BURSA °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 25°CParçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı
İZMİR °C, 29°CParçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 33°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, kuzeyinin yüksekleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°CParçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 28°CParçalı bulutlu, batı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 27°CParçalı bulutlu
YOZGAT °C, 22°CParçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 23°CParçalı bulutlu
DÜZCE °C, 25°CParçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 24°CParçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°CParçalı bulutlu
RİZE °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 25°CParçalı ve az bulutlu
KARS °C, 24°CParçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 31°CAz bulutlu ve açık
VAN °C, 26°CAz bulutlu
DİYARBAKIR °C, 34°CAz bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 32°CAz bulutlu ve açık
SİİRT °C, 35°CAz bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 36°CAz bulutlu ve açık
28°
parçalı az bulutlu
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