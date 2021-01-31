Meteoroloji'den kritik uyarı! Yağmur ve kar yağışı etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelindeki bölgelerde meydana gelecek hava olaylarına dair tahminlerini yayımladı.

Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Sivas çevreleri, Doğu Akdeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Ayrıca Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilirken sabah saatlerinde ise bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artması diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

