Meteoroloji'den kritik uyarı! Kar, karla karışık yağmur, buzlanma, don

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceğini tahmin ederken ülkenin birçok yerinde yağışlı havanın etkili olacağını tahmin ediyor.

Marmara'nın doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çanakkale, Balıkesir, Erzurum, Iğdır, Gaziantep, Kilis ve Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Ayrıca hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde azalacağı, doğu bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

