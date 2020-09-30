Meteoroloji'den kritik uyarı: Bugün de gök gürültülü sağanak yağış var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ankara, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Yozgat çevreleri, Adana’nın kuzeyi, Kahramanmaraş ve Kayseri’nin batısı ile Eskişehir’in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji tarafından kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı da yapıldı. MGM’nin açıklamasında vatandaşlara dikkatli olunması çağrısı yapılarak şöyle denildi:

Yağışların; bu akşam saatlerinde Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Giresun çevreleri ve Trabzon’un batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun batısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi beklendiğinden çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının doğu bölgelerde değişmeyeceği, diğer yerlerde 3 ala 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı, doğu bölgelerde kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette bu akşam saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; bu akşam saatlerinde Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi beklendiğinden çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda, güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA 15°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 16°C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 18°C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 11°C, 23°C Parçalı bulutlu

İZMİR 19°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 17°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 16°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu



Az bulutlu, yarın zamanla doğusu parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Adana'nın kuzey kesimleri Kahramanmaraş'ın batısı ile Osmaniye'nin kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde Göller Yöresi'nde güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA 24°C, 33°C

Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu yarın öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 24°C, 31°C Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY 25°C, 30°C Az bulutlu

ISPARTA 12°C, 24°C Parçalı bulutlu



Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Yozgat çevreleri ile Kayseri'nin betısı ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde bölgenin batısında güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (60-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA 14°C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu,bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 11°C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 15°C, 27°C Parçalı bulutlu

NİĞDE 12°C, 25°C Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinde güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (60-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

BOLU 10°C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 15°C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 10°C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 18°C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çorum çevreleri ile yarın bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Giresun çevreleri ile Trabzon'un batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 16°C, 30°CParçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 20°C, 28°CParçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 23°CParçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 27°CParçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, yarın zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kuzeyi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 23°CAz bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 3°C, 22°CAz bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 6°C, 31°CAz bulutlu ve açık

VAN 9°C, 23°CAz bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 33°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 32°CAz bulutlu ve açık

SİİRT 18°C, 32°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 36°CAz bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVABatı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz ile Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZHava Durumu: Parçalı bulutlu, batısı gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu 4 ila 6 (30-50km/sa), sabah saatlerinden sonra 5 ila 7 (40-60 km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğu, yarın (Çarşamba) batı ve kuzeybatıda 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARAHava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50km/sa), gece 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGEHava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), yarın (Çarşamba) akşam güneyi 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Güney Ege’nin güneyi yarın (Çarşamba) akşam 2,5m Görüş: İyi.

AKDENİZHava Durumu: Parçalı az bulutlu; Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatı, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), yarın (Çarşamba) batısı yer yer 7(60 km/sa), öğle saatlerinden sonra 8 (75 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), batısı 7 (60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in batısında 3,0 ila 4,0mGörüş: İyi.

VAN GÖLÜHava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75m; Görüş: İyi.

