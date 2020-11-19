Meteoroloji'den kara kış uyarısı! Kar kış kıyamet geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde kuvvetli sağanak yağışları, yer yer kar ve fırtına etkili olacak.

Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Ordu ve Ardahan çevreleri, İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyıları, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimleri yağışlı geçecek.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Erzincan, Tunceli ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı bildirildi.

Öte yandan etkili olması beklenen yağışların akşam saatlerine kadar yoğunluğunu sürdüreceği Muğla’nın kıyı kesimleri ile Antalya’nın batı kıyılarında kuvvetli olacağı kaydedildi.



Yağışların; sabah ilk saatlerden itibaren Muğla’nın güney (Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye, Seydikemer),Antalya’nın batı (Kaş, Demre, Finike, Elmalı, Kumluca, Kemer) ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Antalya'nın kent merkezinde sağanak, denize 45 dakika uzaklıktaki Saklıkkent Kayak Merkezinde ise kar etkili oluyor.

Kent merkezi ile Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Elmalı ilçelerinde sabah erken saatlerinden itibaren sağanak etkisini göstermeye başladı.Batı ilçelerinde metrekareye saatte 20 kilogram civarında yağış düştü. Şehir merkezine 50 kilometre uzaklıkta, Beydağlarındaki Bakırlıtepe mevkisindeki Saklıkent Kayak Merkezi'nde de kar yağışı başladı.



BURSA Çok bulutlu 15°CİSTANBUL Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı 15°CKIRKLARELİ Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı 14°C KOCAELİ Çok bulutlu 17°C



İZMİR Çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak yağışlı 15°CKÜTAHYA Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu °C, 12°CMANİSA Çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak yağışlı 13°CMUĞLA Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 14°C



ADANA Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23°CANTALYA Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçek 19°CHATAY Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri ile gece saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20°CISPARTA Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12°C



ANKARA Parçalı ve çok bulutlu 10°CÇANKIRI Parçalı ve çok bulutlu, 10°CESKİŞEHİR Çok bulutlu 12°C KONYA Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 10°C



BOLU Parçalı ve çok bulutlu 11°CDÜZCE Parçalı ve çok bulutlu 13°CSİNOP Parçalı ve çok bulutlu 13°CZONGULDAK Parçalı ve çok bulutlu 13°C



AMASYA Parçalı ve çok bulutlu 11°CRİZE Çok bulutlu, gece saatlerinde kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13°CSAMSUN Parçalı ve çok bulutlu 13°CTRABZON Çok bulutlu, gece saatlerinde kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14°C



ERZURUM Parçalı ve çok bulutlu 6°CHAKKÂRİ Parçalı bulutlu 8°CKARS Parçalı ve çok bulutlu 5°CVAN Parçalı ve çok bulutlu 11°C



DİYARBAKIR Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif yağmurlu 16°CGAZİANTEP Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 15°CSİİRT Parçalı ve çok bulutlu 16°CŞANLIURFA Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı 18°C

