Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre ülkenin önemli bir kısmında yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Antalya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu ile Malatya çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır ve Mardin'in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Ayrıca hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

