Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı! Buzlanmaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre son değerlendirmelerine göre Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illere kar uyarısı yaptı.

Kar yağışlarının sabah saatlerinden itibaren Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzeyi, Iğdır'ın güney ve batı kesimlerinde etkisini artırarak aralıklarla kuvvetli olmasını öngören Meteoroloji, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayına karşı tedbirli ve dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı.



Öte yandan Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu ile Malatya çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış beklenirken diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Diğer yandan yağışların Giresun ve Trabzon’un doğusu ve Rize ile Artvin çevrelerinde de etki olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca Güneydoğu'da Diyarbakır’ın doğusu ile Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak, Hakkari çevreleri ve Van’ın güney ilçelerinde yer yer kuvvetli yağmur bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde ise sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ise iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı kaydedildi.

