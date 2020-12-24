Meteoroloji'den kar ve karla karışık yağmur uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu geçeceğini öngörüyor.
GÜNDEM 24.12.2020, 05:21
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun belirli kesimlerinde kar ve karla yağış yağmur olmak üzere sis ve don olayını gerçekleşeceği öngörüsünde bulundu.
Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile perşembe sabah saatlerinde Zonguldak, Bartın, Düzce, Sakarya, Bolu, Ankara ve Çankırı'nın batı çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ayrıca Doğu Karadeniz'in doğusunda kuvvetli olması beklenen yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, gece Düzce çevrelerinde karla karışık yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile perşembe sabah saatlerinden itibaren Ankara, Bolu, Karabük ve Çankırı'nın batısında hafif kar şeklinde olması bekleniyor.
Öte yandan perşembe sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığının ise Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 1ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve havanın mevsim normallerinde geçeği tahmin ediliyor.
Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile perşembe sabah saatlerinde Zonguldak, Bartın, Düzce, Sakarya, Bolu, Ankara ve Çankırı'nın batı çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ayrıca Doğu Karadeniz'in doğusunda kuvvetli olması beklenen yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, gece Düzce çevrelerinde karla karışık yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile perşembe sabah saatlerinden itibaren Ankara, Bolu, Karabük ve Çankırı'nın batısında hafif kar şeklinde olması bekleniyor.
Öte yandan perşembe sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığının ise Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 1ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve havanın mevsim normallerinde geçeği tahmin ediliyor.
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