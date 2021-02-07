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Meteoroloji'den kar erimeleri uyarısı! Çığ tehlikesine dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde yaşanacak hava olayları açıklandı.
GÜNDEM 07.02.2021, 08:51
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun genelinin parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Osmaniye, Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Osmaniye, Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
28°
parçalı az bulutlu
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