Meteoroloji'den flaş uyarı: Yoğun kar geliyor
Meteorolojinin yaptığı tahminlere göre Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde bu gece ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.
GÜNDEM 16.12.2020, 20:54
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece ve yarın Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in 1100 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.
Vatandaşlardan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Vatandaşlardan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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