Meteoroloji'den flaş uyarı: Yoğun kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece ve yarın Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in 1100 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Vatandaşlardan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

