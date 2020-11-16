Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı! Beklenen geliyor…



Meteoroloji, hava durumu ile ilgili yeni verileri yayınladı. Meteoroloji’nin verilerine göre yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Yine bu verilere göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı, bu akşam saatlerinde Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacak.

Özellikle bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi beklendiği belirtildi.



Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin edildiği vurgulandı.

Genellikle batı ve güneybatı, Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor



Parçalı bulutlu geçecek. Marmara bölgesinde yarın sabah saatlerinde pus ve sis olacak.



Ege bölgesinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. İzmir’de sabah pus ve sis hadisesi bekleniyor.



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



Özellikle bu bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bu bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Hakkari, Şırnak ve Van çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.



Parçalı ve az bulutlu geçeceği ihtimal ediliyor

