Meteoroloji'den don, buzlanma ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünden itibaren yoğun yağacak kar yağışı ve tipinin hafta boyunca devam edeceği ve günlük yaşamı etkileyeceği uyarılarında bulundu. Kurak geçen haftaların ardından ülke genelinde kış etkisini daha da gösterecek.

Hafta sonuna kadar yoğun kar yağışlarının görüleceği ülkemizde başta İstanbul olmak üzere hava sıcaklıklarının daha da düşeceği kaydedildi.

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bilecik, Kütahya, Antalya, Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin yağışlı geçeceği kaydedildi.

Yağışların, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli çevrelerinde yer yer gök gürültülü kar sağanağı, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Öte yandan Rize ve Artvin kıyıları ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yoğun kar yağışı olacak.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don etkisini artırarak sürecek.



Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Yağışların; bu sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyıları ile Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



MARMARAParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Yalova, Bilecik ve İstanbul il geneli ile akşam saatlerine kadar İstanbul Anadolu Yakası ve Kocaeli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle kar, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü kar sağanağı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'da kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul il geneli ile akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası aralıklı kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 0°CParçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 4°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

EGEParçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, sabah ilk saatlerde Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, -2°CÇok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 4°CParçalı, zamanla az bulutlu

İZMİR °C, 6°CParçalı, zamanla az bulutlu

KÜTAHYA °C, -3°CÇok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı

AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Hatay, Adana ve Osmaniye çevrelerinde güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 14°CÇok bulutlu ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 10°CÇok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde az bulutlu

İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Ankara ve Kırıkkale çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölgenin güney ve doğusunun hafif olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

ANKARA °C, -3°CÇok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, -5°CÇok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, -1°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

SİVAS °C, -9°CÇok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZÇok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarında kar ve yer yer gök gürültülü kar sağanağı şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyılarda hafif olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, -6°CParçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, -2°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KASTAMONU °C, -5°CÇok bulutlu ve sabah saatlerinde kıyıları kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 1°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görülmesi, sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 2°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

RİZE °C, 6°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 4°CÇok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı olmak üzere kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TRABZON °C, 8°CÇok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı olmak üzere kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLUÇok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde yoğun kar, Şırnak çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğu ve doğusunda kuvvetli, yer yer fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -2°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

HAKKÂRİ °C, 2°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -2°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 4°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLUÇok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, bu gece saatlerinden itibaren bölgenin kuzey kesimlerinde kar, güney kesimlerinde ise yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi, bu sabah saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 8°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SİİRT °C, 7°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 10°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

