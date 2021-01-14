Meteoroloji'den bölge bölge uyarı! Kar ve karla karışık yağmur geliyor

Meteorolojİ Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre yurt genelinde sağanak, karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji, günlük hava tahminini resmi internet sitesinden açıkladı.

Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Trabzon, Rize, Artvin, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede azalacak.

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın kuvvetli ve fırtına şeklinde olacağı tahmin edildi.

Buzlanma ve su baskınına karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Vatandaşlar, yağışların kuvvetli olduğu bölgelerde sel ve ulaşımda aksamalara yol açabileceğinden

Ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma, don ve su baskını gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ülke genelinde bölge bölge hava durumu şu şekilde:

Marmara'da çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Trakya'nın yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ege'de parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Akdeniz'de parçalı çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İç Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'de çok bulutlu, kıyılarının yağmur, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de çok bulutlu, kıyılarının yağmur, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'da çok bulutlu karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Güneydoğu Anadolu'da çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

