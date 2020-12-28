Meteoroloji'den batı illerine uyarı! Yağışlar hangi şehirlerde etkili?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceğini öngörüyor.
GÜNDEM 28.12.2020, 07:02
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son değerlendirmelerine göre ülkenin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceğini açıkladı.
Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile İstanbul, Yalova, Bursa, Bilecik ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların kıyı Ege ve Antalya çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Ayrıca sabah saatlerinde ise iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile İstanbul, Yalova, Bursa, Bilecik ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların kıyı Ege ve Antalya çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Ayrıca sabah saatlerinde ise iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
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