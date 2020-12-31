Meteoroloji'den batı bölgelerine sağanak yağış
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceğini tahmin ediyor.
GÜNDEM 31.12.2020, 07:25
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Muğla kıyılarında, akşam saatlerinden sonra İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı ve Çanakkale'nin güneyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah iç ve doğu bölgelerde pus ve sis hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Muğla kıyılarında, akşam saatlerinden sonra İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı ve Çanakkale'nin güneyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah iç ve doğu bölgelerde pus ve sis hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
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