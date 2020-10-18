Meteoroloji’den Ankara için kritik uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için, sağanak ve dolu yağışı uyarısı yaptı.
GÜNDEM 18.10.2020, 17:52
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, '' Ankara çevrelerinde bu akşam saatlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısını yaptı.
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|1. Everton
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|10
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|3
|9
|4. Leicester City
|4
|9
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|4
|7
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|7
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|5
|7
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|7
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|7
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|6
|15. Wolverhampton
|4
|6
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|4
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|1
|18. West Bromwich
|4
|1
|19. Fulham
|5
|1
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|3
|0
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|10
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|5
|10
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|6
|10
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|10
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|9
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|3
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|4
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|3
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|5
|2
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