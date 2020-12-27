Meteoroloji'den 4 kente uyarı: Don ve buzlanmaya dikkat!
Meteoroloji'den Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
GÜNDEM 27.12.2020, 19:51
Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava az bulutlu olacak.
Buzlanma ile don olayının beklendiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.
Rüzgar doğu ve kuzey yönlerinnen hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Van Gölü'nde ise rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan yer yer saatte 10-30 kilometre kuvvetinde esmesi ve görüş mesafesinin açık olması bekleniyor.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 5, Van'da 3, Bitlis'te 2 ve Muş'ta 1 derece olması tahmin ediliyor.
Bölgete görülecek buzlanma ve don olayı ile olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Buzlanma ile don olayının beklendiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.
Rüzgar doğu ve kuzey yönlerinnen hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Van Gölü'nde ise rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan yer yer saatte 10-30 kilometre kuvvetinde esmesi ve görüş mesafesinin açık olması bekleniyor.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 5, Van'da 3, Bitlis'te 2 ve Muş'ta 1 derece olması tahmin ediliyor.
Bölgete görülecek buzlanma ve don olayı ile olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
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