Meteoroloji'den 18 il için uyarı! İstanbul'da 4 gün boyunca sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 il için şiddetli sağanak yağış uyarısında bulunurken İstanbul genelinde yağışların 4 gün boyunca etkili olacağı bildirildi.
GÜNDEM 03.11.2020, 19:26
Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren şiddetli yağışlar geliyor. Hafta sonu ise yağışlara ek olarak Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı hava dalgası ülkemizi etkileyecek. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, çarşamba günü öğle saatlerinden sonra Marmara Bölgesinin kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de, perşembe günü Trakya ve Batı Akdeniz çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Yağış dalgası ile birlikte hava sıcaklıkları, batı bölgelerimizden başlayarak azalacak. Meteorolojinin sitesinden bir çok il için de alarm geçildi. Sel baskınlarına sebep olabilecek kuvvetli yağış için uyarılan iller şunlar:
Meteoroloji depremin yaralarını sarmaya çalışan İzmir için de önümüzdeki 5 gün boyunca yağış beklenmediğini açıkladı. Hava sıcaklığı gündüz 21 derece civarında iken geceleri ise en düşük sıcaklık 10-12 derece civarında yaşanacak. Parçalı bulutlu bir havanın olacağı İzmir'de sadece hafif orta kuvvette bir rüzgar etkili olacak.
Meteoroloji verilerine göre yağışlar İstanbul genelini 4 gün süreyle etkileyecek olup yağışlarla birlikte hava sıcaklığı 10 dereceye kadar düşecek. Yağışların sel baskınlarına sebep olacak kadar kuvvetli olması beklenmezken pazar gününe kadar kesintisiz yağmur etkili olacak.
Kayseri, Sivas, Niğde, Yozgat , Nevşehir, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır , Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Samsun, Tokat, Adana il geneli ve Kahramanmaraş.
Yağış dalgası ile birlikte hava sıcaklıkları, batı bölgelerimizden başlayarak azalacak. Meteorolojinin sitesinden bir çok il için de alarm geçildi. Sel baskınlarına sebep olabilecek kuvvetli yağış için uyarılan iller şunlar:
Meteoroloji depremin yaralarını sarmaya çalışan İzmir için de önümüzdeki 5 gün boyunca yağış beklenmediğini açıkladı. Hava sıcaklığı gündüz 21 derece civarında iken geceleri ise en düşük sıcaklık 10-12 derece civarında yaşanacak. Parçalı bulutlu bir havanın olacağı İzmir'de sadece hafif orta kuvvette bir rüzgar etkili olacak.
Meteoroloji verilerine göre yağışlar İstanbul genelini 4 gün süreyle etkileyecek olup yağışlarla birlikte hava sıcaklığı 10 dereceye kadar düşecek. Yağışların sel baskınlarına sebep olacak kadar kuvvetli olması beklenmezken pazar gününe kadar kesintisiz yağmur etkili olacak.
Kayseri, Sivas, Niğde, Yozgat , Nevşehir, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır , Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Samsun, Tokat, Adana il geneli ve Kahramanmaraş.
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