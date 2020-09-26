Meteoroloji’den 12 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın için İstanbul dahil 12 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
GÜNDEM 26.09.2020, 21:16
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın İstanbul, Balıkesir, Yalova, Bursa, Manisa, Isparta, Burdur ve Muğla çevreleri ile Antalya, Aydın, İzmir'in iç kesimleri ve Denizli'nin güney ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği duyuruldu.
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji, yağışın ardından kuvvetli rüzgar uyarısında da bulundu. Meteoroloji’nin açıklamasında “Rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat), Marmara’nın batısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 hamlesi 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji, yağışın ardından kuvvetli rüzgar uyarısında da bulundu. Meteoroloji’nin açıklamasında “Rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat), Marmara’nın batısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 hamlesi 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
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