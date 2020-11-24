Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Salı günü öğle saatlerinden sonra Marmara Bölgesi başta olmak üzere bazı alanlarda yağışların etkili olacağını tahmin ediyor.

Yağışların başta İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak, Bartın, Düzce, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde yer yer hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde ise Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege ve İç Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Ayrıca hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

