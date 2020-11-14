Meteoroloji uyardı! Çok sayıda il sağanak yağışlı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin de bulunduğu çok sayıdaki il için sağanak yağış uyarısı yaptı.
GÜNDEM 14.11.2020, 07:08
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da sağanak yağışın bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olacağını belirtti.
Meteoroloji, yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege,Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Öte yandan cumartesi sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
İstanbul'da sıcaklık 16° çok bulutlu ve sağanak yağışlı,
Bursa'da sıcaklık 14°C parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı,
Kırklareli'de sıcaklık 13°C çok bulutlu doğusu sağanak yağışlı,
Kocaeli'de sıcaklık 16°C çok bulutlu ve sağanak yağışlı,
Eskişehir'de sıcaklık 12°C parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
Konya'da sıcaklık 14°C az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
Düzce'de sıcaklık 15°C parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
Kastamonu'da sıcaklık 11°C parçalı zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yağmurlu
Zonguldak'ta sıcaklık 14°C parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı.
Meteoroloji, yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege,Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Öte yandan cumartesi sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
İstanbul'da sıcaklık 16° çok bulutlu ve sağanak yağışlı,
Bursa'da sıcaklık 14°C parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı,
Kırklareli'de sıcaklık 13°C çok bulutlu doğusu sağanak yağışlı,
Kocaeli'de sıcaklık 16°C çok bulutlu ve sağanak yağışlı,
Eskişehir'de sıcaklık 12°C parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
Konya'da sıcaklık 14°C az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı
Düzce'de sıcaklık 15°C parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
Kastamonu'da sıcaklık 11°C parçalı zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yağmurlu
Zonguldak'ta sıcaklık 14°C parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı.
28°
parçalı az bulutlu
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