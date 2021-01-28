Meteoroloji uyardı: 20 ilde kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporuna göre, aralarında Ankara, Bursa, Çanakkale ve Kocaeli'nin bulunduğu 36 ilde kar yağışı bekleniyor. Raporda karla karışık yağmurun ise 6 ilde etkisini göstereceği kaydedildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre, 36 ilin karın etkisi altına gireceği öngörüldü. Kar beklenen iller şöyle; Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Ankara, Bursa, Çankırı, Çanakkale, Kocaeli, Eskişehir, Konya, Bolu, Düzce, Kastamonu, Erzurum, Hakkari ve Siirt. Karla karışık yağmur beklenen iller ise şöyle; Kocaeli, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Manisa, Isparta, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya, Bolu, Düzce ve Siirt.

