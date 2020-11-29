Meteoroloji tek tek sayıp, uyardı! İşte yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu yayınladı. Meteoroloji tek tek sayıp, sağanak, kar, buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Bugün yurdun batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceğini açıklayan Meteoroloji, Edirne, Kırklareli, Muğla çevreleri, Antalya'nın batı kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışın etkili olacağını belirtti.

Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde Meteoroloji yetkileri günlerdir etkili olan kar yağışının bugün de devam edeceğini duyurdu. Bugün Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışının etkili olacağını belirten Meteoroloji yetkilileri vatandaşları don olayına karşı uyardı.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri sürücüleri ani oluşabilecek sis ve pus hadisesi ile gizli buzlanmaya karşı uyarırken çiftçileri de don olayına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Yurdun hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağını açıklayan Meteoroloji yetkilileri mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilidğini belirtti.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, Akdeniz ile doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

