Meteoroloji tek tek saydı! 8 ilde sağanak yağış ve kar etkili olacak

Yağışların, Antalya ve Muğla çevrelerinde kuvvetli olması, rüzgarın, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayına dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yağış raporuna göre, Kasım ayında yağışlar ülke genelinde normalin altında gerçekleştiği bildirildi.

Geçen ay ortalama 34,7 milimetre olarak kaydedilen yağışlarda, normale kıyasla yüzde 49 azalma olurken, geçen yılın Kasım ayına göre yüzde 12 artış meydana geldi.

Türkiye'de uzun yıllar Kasım ayı yağış ortalaması 67,8 milimetre olarak kayıtlarda yer alıyor. Kasım 2019'da ise ortalama 30,9 milimetre yağış kaydedilmişti.

İstanbul için 5 günlük hava tahmini

Ankara için 5 günlük hava tahmini

İzmir için 5 günlük hava tahmini

