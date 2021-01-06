Meteoroloji o illeri uyardı! Sağanak yağmur nerelerde etkili olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Sakarya ve Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Tokat ve Yozgat ile Sivas'ın batı çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin edilirken iç kesimlerde yükseklerde ise karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Antalya çevresinde de yağışların etkili olacağı beklenirken sabah ve gece saatlerde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerinde ise yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

