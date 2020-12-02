Meteoroloji o illeri uyardı! Kar, yağmur ve sis...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağını tahmin ediyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Ankara, Muğla, Antalya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kayseri, Tokat, Giresun, Erzurum, Siirt, Kars, Muş ve Sivas çevreleri ve Trabzon'un batısının yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Ayrıca yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kars, Tunceli, Erzincan ve Bingöl’ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Öte yandan hava sıcaklığının Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

