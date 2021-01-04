Meteoroloji o illeri uyardı! Hangi şehirler sağanak yağışlı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu gün ortasından sonra ise batı bölgelerinde yağışların olacağını tahmin ediyor.

Çanakkale ve İzmir'in kıyı kesimlerinde öğleden sonra Marmara'nın batısı, kıyı Ege, Manisa, Uşak, Denizli ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinde ise akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bekleniyor. Sabah saatlerinde ise Türkiye'nin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde de yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

